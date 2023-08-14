В Канаде полыхают 233 лесных пожара. Спасатели эвакуируют жителей

Новости Канады. Власти Канады отправили военных на тушение лесных пожаров, которые выжигают северо-западные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что с пламенем сейчас борются 11 тысяч пожарных, остановить огненную стихию им пока не удается.