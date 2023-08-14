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В Канаде полыхают 233 лесных пожара. Спасатели эвакуируют жителей

14 августа 2023 10:08
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Новости Канады. Власти Канады отправили военных на тушение лесных пожаров, которые выжигают северо-западные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что с пламенем сейчас борются 11 тысяч пожарных, остановить огненную стихию им пока не удается.

В Канаде полыхают 233 лесных пожара. Спасатели эвакуируют жителей-1

Сейчас по данным экстренных служб в стране полыхает 233 лесных пожара. Приказ об эвакуации получили несколько тысяч местных жителей, сообщается о перекрытии нескольких дорог. А синоптики предупредили о новой волне жары. В ближайшие дни воздух в провинциях, охваченных огнем, может раскалиться до 40 градусов.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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