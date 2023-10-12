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Киссинджер: принятие Германией большого количества мигрантов было ошибкой

12 октября 2023 10:09
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете Welt выразил свое мнение о миграционной политике Германии. Он уверен, что принятие большого количества мигрантов с разными религиозными и национальными корнями из Европы было ошибкой.  Об этом пишет РИА Новости.

Также Киссинджер призвал Берлин оказать поддержку Израилю, в том числе возможную военную помощь.

Канцлер Олаф Шольц сказал, что ХАМАС и организация «Самидун», которая проводит пропалестинские акции протеста, должна быть запрещена. Депутат бундестага от партии «Зеленых» Фолькер Бек также высказался за запрет пропалестинских организаций.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны ХАМАС из сектора Газа. В ответ Израиль начал проведение операции «Железные мечи» Газы.

# Международная политика

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