Литва строит на границе с Беларусью крупную базу НАТО

Литва сделала очередной и очень большой шаг на пути милитаризации. В стране началось строительство базы НАТО, которая, как заявили в Министерстве обороны, станет крупнейшим военным объектом в истории страны. И расположится практически на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она раскинется на площади более 200 гектаров и будет предназначена для размещения солдат немецкой армии, а также техники и вооружений. На ее создание стороны потратят около миллиарда евро. Но, как заявила литовский премьер, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность восточных рубежей НАТО, никаких денег не жалко. А представитель бундесвера не скрывал радости от предоставленной возможности расширить военное присутствие в Литве.