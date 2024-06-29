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Литва продолжает увеличивать военное присутствие на восточных рубежах

29 июня 2024 11:55
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Быть на чеку вынуждает геополитическая обстановка в мире, и, в частности, у наших границ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только об украинском направлении.

Литва продолжает увеличивать военное присутствие на восточных рубежах-1

Игнорируя экономический кризис и проблемы в социальной сфере, литовские власти снова ставят военные амбиции на первое место. Вильнюс в очередной раз продолжает накалять ситуацию на восточных рубежах НАТО. Около границы с Беларусью на полигоне Руднинкай военные начали возводить инфраструктуру для стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщают в Минобороны страны.

Литва продолжает увеличивать военное присутствие на восточных рубежах-4

По данным ведомства, к 2025-му планируется построить стрельбище, на котором можно будет проводить специальные тренировки и военные учения Альянса. Для этого будет выделено около 90 гектаров земли. На месте уже началась вырубка деревьев, ведутся работы по планировке территории. Напомним, Руднинкай является основным полигоном для бригады Бундесвера в Литве. Ожидается, что Берлин окончательно должен разместить свой пятитысячный военный контингент до 2027 года.

# Граница

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