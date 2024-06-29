Литва продолжает увеличивать военное присутствие на восточных рубежах

Быть на чеку вынуждает геополитическая обстановка в мире, и, в частности, у наших границ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только об украинском направлении.

Игнорируя экономический кризис и проблемы в социальной сфере, литовские власти снова ставят военные амбиции на первое место. Вильнюс в очередной раз продолжает накалять ситуацию на восточных рубежах НАТО. Около границы с Беларусью на полигоне Руднинкай военные начали возводить инфраструктуру для стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщают в Минобороны страны.