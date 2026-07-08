Молодежь Латвии от 16 до 25 лет не может прочитать простой текст

В Латвии сразу два поколения оказались выброшены за борт образовательной системы. Старшее (кому сегодня за 50) росло и училось на излете советской эпохи. Вместо дипломов они получили в руки дефицитные продуктовые карточки, а выживание стало для них главным учебным предметом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первой половине 90-х ВВП Латвии сократился почти наполовину. Те, кто сумел получить качественное образование в таких условиях, не стали ждать у моря погоды и уехали туда, где их умы ценились. Как итог сегодня, согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, проведенному в 2023 году, более трети взрослых жителей Латвии (37 %) сталкиваются с серьезными сложностями при выполнении задач, требующих навыков чтения и счета. Среди старшего поколения этот показатель достигает 54 %. Но если «бумеров» подвели исторические катаклизмы, то необразованная молодежь – результат провальной работы Министерства образования Латвии. Согласно исследованию ОЭСР по оценке компетенций взрослого населения, 27 % молодых людей от 16 до 25 лет не могут прочитать простой текст. Бюрократический конвейер Евросоюза, на котором одна реформа сменяет другую, превратил уроки в бесконечную череду методических указаний. Учебники устаревают раньше, чем попадают в класс. Вопрос однако не в том, кто виноват в распаде советской системы образования. Вопрос в том, почему через 30 лет после обретения независимости молодежь Латвии читает и считает так же плохо, как их родители в лихие 90-е.