В Латвии сразу два поколения оказались выброшены за борт образовательной системы. Старшее (кому сегодня за 50) росло и училось на излете советской эпохи. Вместо дипломов они получили в руки дефицитные продуктовые карточки, а выживание стало для них главным учебным предметом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первой половине 90-х ВВП Латвии сократился почти наполовину. Те, кто сумел получить качественное образование в таких условиях, не стали ждать у моря погоды и уехали туда, где их умы ценились. Как итог сегодня, согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, проведенному в 2023 году, более трети взрослых жителей Латвии (37 %) сталкиваются с серьезными сложностями при выполнении задач, требующих навыков чтения и счета.
Среди старшего поколения этот показатель достигает 54 %. Но если «бумеров» подвели исторические катаклизмы, то необразованная молодежь – результат провальной работы Министерства образования Латвии.
Согласно исследованию ОЭСР по оценке компетенций взрослого населения, 27 % молодых людей от 16 до 25 лет не могут прочитать простой текст. Бюрократический конвейер Евросоюза, на котором одна реформа сменяет другую, превратил уроки в бесконечную череду методических указаний. Учебники устаревают раньше, чем попадают в класс.
Вопрос однако не в том, кто виноват в распаде советской системы образования. Вопрос в том, почему через 30 лет после обретения независимости молодежь Латвии читает и считает так же плохо, как их родители в лихие 90-е.
Ответ отчасти лежит в политической плоскости. Сегодня русскоязычное население Латвии составляет около 40 % страны. И именно эта часть республики оказалась главной жертвой образовательных реформ. С 1 января 2026 года в латвийских школах запрещено изучать русский как второй иностранный. А обязательные экзамены по латышскому стали фильтром, который отсеивает детей из русскоязычных семей. Они проваливают централизованные тесты, теряют возможность поступить в университеты и найти достойную работу.
Результат этой политики – системная безграмотность, которая бьет по рынку труда. Около 28 % таких граждан вообще не имеют работы. А те из них, кто занят, выполняют либо совсем простую работу (16 %), либо ту, для которой достаточно частичной квалификации (51 %). Это отражается на их заработках.
Согласно исследованию ОЭСР, малограмотные латвийцы получают на 4-5 евро в час меньше, чем их образованные соотечественники. Запертые в сломанном социальном лифте, они хуже оценивают свое физическое состояние и реже доверяют окружающим.
Вот и получается, что цена пробелов в школьном аттестате – это не просто плохие оценки, а вполне конкретные финансовые и социальные потери. Впрочем, для Беларуси такой сценарий скорее исключение, чем правило. Наша система образования изначально заточена на доступность и непрерывность. Сначала базовая школа, затем мощный высший дивизион.
Сегодня в республике работают почти полсотни вузов, которые стабильно улучшают позиции в престижных международных рейтингах, включая британский QS. Диплом белорусского образца ценится настолько, что за знаниями к нам ежегодно приезжают десятки тысяч иностранных студентов от Китая до стран Ближнего Востока.
И на этом образовательный путь не заканчивается. С каждым годом растет интерес к магистратуре и аспирантуре. Только в прошлом году научные степени и звания получили сотни молодых ученых. Фундамент этой интеллектуальной вертикали закладывается, конечно, за школьной партой. Масштаб впечатляет. В стране действует почти 2 600 школ, и чтобы каждая из них соответствовала самым высоким стандартам, государство регулярно обновляет их инфраструктуру.