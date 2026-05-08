Литва и Польша предложили разместить у себя американские войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло после решения Вашингтона сократить контингент в Германии. Польша заявила о готовой инфраструктуре, а Литва пообещала сделать все, чтобы лисы США остались в Европе. СМИ считают, что инициатива продиктована политическими амбициями и может ухудшить отношения с остальной Европой.