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Литва и Польша предлагают разместить у себя американские войска

08 мая 2026 07:05
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Литва и Польша предложили разместить у себя американские войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва и Польша предлагают разместить у себя американские войска-2

Это произошло после решения Вашингтона сократить контингент в Германии. Польша заявила о готовой инфраструктуре, а Литва пообещала сделать все, чтобы лисы США остались в Европе. СМИ считают, что инициатива продиктована политическими амбициями и может ухудшить отношения с остальной Европой.

# Новости Литвы # Польша # США

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