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Лесные пожары бушуют во Франции – огонь подобрался к жилым домам

09 августа 2022 06:21
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Новости Франции. Во Франции, которая и так страдает от аномальной жары, появилась новая проблема – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юго-востоке страны огонь уже вплотную подобрался к жилым домам, что заставило власти эвакуировать местных жителей.

Лесные пожары бушуют во Франции – огонь подобрался к жилым домам-1

В безопасное место уже перевезли сотни человек. Еще столько же готовятся покинуть свои жилища. Пожарным пока не удается справиться с пламенем, которое уже выжгло сотни гектаров земли, несмотря на то, что с воздуха его заливают водой с вертолетов. Лесные пожары, бушующие сейчас в Европе, сожгли более 600 тысяч гектаров – вторую по величине площадь за всю историю наблюдений. Хотя, согласно данным Объединенного исследовательского центра ЕС, регион находится только в середине своего обычного сезона пожаров.

# Пожары # Новости Франции # Фотофакт

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