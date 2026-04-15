Лавров: США и ЕС хотят создать новый военный блок с Украиной

Вашингтон вместе с Брюсселем занимаются продвижением идеи создания нового военного блока с Киевом, где украинская сторона выступит как ведущий участник, пишет ТАСС.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в данный момент идея со вступлением Киева в НАТО не так актуальна, потому что «это вроде как бы уже отвергли» президент США Дональд Трамп и другие члены его администрации. Дипломат указал, что продвижению планов о создании нового военного блока с Украиной способствует бывший спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, и Владимиром Зеленским такая перспектива активно поддерживается.

Вашингтон намерен таким путем делегировать ЕС ответственность за сдерживание РФ для освобождения своих рук на китайском направлении, пояснил Лавров.

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