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Лавров: США и ЕС хотят создать новый военный блок с Украиной

15 апреля 2026 09:40
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Лавров: США и ЕС хотят создать новый военный блок с Украиной-0

Вашингтон вместе с Брюсселем занимаются продвижением идеи создания нового военного блока с Киевом, где украинская сторона выступит как ведущий участник, пишет ТАСС.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в данный момент идея со вступлением Киева в НАТО не так актуальна, потому что «это вроде как бы уже отвергли» президент США Дональд Трамп и другие члены его администрации. Дипломат указал, что продвижению планов о создании нового военного блока с Украиной способствует бывший спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, и Владимиром Зеленским такая перспектива активно поддерживается.

Вашингтон намерен таким путем делегировать ЕС ответственность за сдерживание РФ для освобождения своих рук на китайском направлении, пояснил Лавров.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Зеленский

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