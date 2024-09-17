Латвия установила 4 наблюдательные вышки на границе с Беларусью

Латвийские власти продолжают эскалацию напряжения в приграничных районах. На этот раз соседи установили вдоль Западной Двины на границе с Беларусью четыре наблюдательные вышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего запланированы шесть таких сооружений. Финансирование проекта по строительству вышек и подъездных дорог составляет более 3,5 миллионов евро. В настоящее время Латвия продолжает строительство военной инфраструктуры на границе с Беларусью.