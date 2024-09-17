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Латвия установила 4 наблюдательные вышки на границе с Беларусью

17 сентября 2024 06:36
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Латвийские власти продолжают эскалацию напряжения в приграничных районах. На этот раз соседи установили вдоль Западной Двины на границе с Беларусью четыре наблюдательные вышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия установила 4 наблюдательные вышки на границе с Беларусью-2

Всего запланированы шесть таких сооружений. Финансирование проекта по строительству вышек и подъездных дорог составляет более 3,5 миллионов евро. В настоящее время Латвия продолжает строительство военной инфраструктуры на границе с Беларусью.

# Международная политика

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