В Великобритании из-за шторма «Кэтлин» отменили сотни авиарейсов

Новости Великобритании. Мощный шторм «Кэтлин» обрушился на Великобританию. Он принес с собой сильные ливни и ураганный ветер, скорость которого порой превышает 100 км/час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов. Возникли серьезные перебои в работе железнодорожного транспорта. Несколько тысяч домов до сих пор остаются без электричества. В некоторых районах отсутствует сотовая связь. Из-за высоких штормовых волн судам запрещено выходить в море. Власти призвали британцев соблюдать максимальную осторожность.