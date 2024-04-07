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В Великобритании из-за шторма «Кэтлин» отменили сотни авиарейсов

07 апреля 2024 13:53
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Новости Великобритании. Мощный шторм «Кэтлин» обрушился на Великобританию. Он принес с собой сильные ливни и ураганный ветер, скорость которого порой превышает 100 км/час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании из-за шторма «Кэтлин» отменили сотни авиарейсов-1

В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов. Возникли серьезные перебои в работе железнодорожного транспорта. Несколько тысяч домов до сих пор остаются без электричества. В некоторых районах отсутствует сотовая связь. Из-за высоких штормовых волн судам запрещено выходить в море. Власти призвали британцев соблюдать максимальную осторожность.

# Природные катаклизмы # Новости Великобритании

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