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В Минобороны Великобритании заявили, что страна не готова к возможной войне

07 апреля 2024 14:11
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Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph высказал свое мнение о том, что Соединенное Королевство не подготовлено к вероятной войне, а некоторые из членов кабинета министров даже не догадываются, где расположен бункер. Об этом пишет РИА Новости.

Хиппи подчеркивает, что мир вошел в предвоенное время, а Британия отстает в плане подготовки к войне. Он отметил также, что работа не только Министерства обороны, но и прочих департаментов во времена войны имеет большое значение, а у министров Великобритании есть работа и койки в бункере на случай боевых столкновений. При этом, по его словам, часть министров даже не знает, в каком месте бункера находятся их стол или кровать.

В последние время на Западе все громче звучат идеи о возможности непосредственного военного конфликта между Россией и НАТО. В Кремле заявляют, что РФ не представляет угрозы, однако не будут оставлять без внимания действия, которые потенциально опасны для ее интересов.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин детально разъяснил, что Москва не собирается атаковать страны НАТО и что политики Запада постоянно пытаются запугать свое населения мнимой российской угрозой, дабы перевести внимание на внутренние проблемы.
 

# Международная политика

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