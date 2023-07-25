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Крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров проходит во Франции

25 июля 2023 12:26
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Новости Франции. Во Франции проходит крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в 18-й раз на востоке страны собрались любители смотреть на мир с высоты птичьего полета.

Крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров проходит во Франции-1

Полетать над полями Пятой республики приехали участники из 60 стран. Всего в воздух поднимутся около 3 000 смельчаков. Впрочем, не только в небе, но и на земле места хватит всем. Ведь проводится фестиваль на бывшей военной базе.

Крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров проходит во Франции-4

Запускают воздушные шары и днем, и ночью. Самая зрелищная часть мероприятия – одновременный запуск. В 2023 году наблюдают за мероприятием, продлится которое 10 дней, примерно 500 тысяч посетителей.

# Фестиваль # Марина Кишкурно # Новости Франции # Фотофакт

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