Крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров проходит во Франции

Новости Франции. Во Франции проходит крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в 18-й раз на востоке страны собрались любители смотреть на мир с высоты птичьего полета.

Полетать над полями Пятой республики приехали участники из 60 стран. Всего в воздух поднимутся около 3 000 смельчаков. Впрочем, не только в небе, но и на земле места хватит всем. Ведь проводится фестиваль на бывшей военной базе.