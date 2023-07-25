Ван И назначен новым главой МИД Китая вместо пропавшего Цинь Гана

Парламент Китайской Народной Республики снял Цинь Гана с позиции министра иностранных дел и назначил главу Канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК Ван И на эту должность, пишет РИА Новости.

Это решение было принято на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Решение вызвало внимание западных СМИ после того, как Министерство иностранных дел КНР объявило, что Цинь Ган не примет участие во встрече глав МИД стран АСЕАН в Джакарте из-за состояния здоровья. Вместо него на встречу отправился Ван И. Несмотря на повторные вопросы журналистов, МИД КНР не предоставил дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья Цинь Гана.