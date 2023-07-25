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В Иордании сбили беспилотник с двумя килограммами метамфетамина

25 июля 2023 11:06
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Новости Иордании. Беспилотник с наркотиками сбили в Иордании. Дрон перехватили военные, он перевозил запрещенные вещества из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иордании сбили беспилотник с двумя килограммами метамфетамина-1

После падения летательного аппарата на нем обнаружили два килограмма метамфетамина. На данный момент изъятые наркотики переданы в соответствующие инстанции. Военные отмечают, что в последнее время такая незаконная деятельность на границе участилась. Только за неделю им удалось ликвидировать три беспилотника. Силовики Иордана и Сирии договорились усилить борьбу с преступными группировками наркоторговцев.

# Наркотики # Фотофакт

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