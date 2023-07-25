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ЕК готова изучить возможность перевозить украинское зерно через порты Прибалтики

25 июля 2023 11:48
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Еврокомиссия изучит письмо Литвы о возможностях транспортировки украинского зерна через балтийские морские порты, сообщает РИА Новости. 

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что экспорт зерна через «маршруты солидарности» имеет огромное значение, и Еврокомиссия работает над этим вопросом.

Согласно предложениям Литвы, процедуры таможенного и фитосанитарного контроля украинского зерна должны быть перенесены с украинско-польской границы прямо в европейские порты, но для этого требуется согласие Польши.

Срок действия соглашения по зерну истек 18 июля, и Россия направила Турции, Украине и ООН уведомление о своем несогласии продлевать соглашение. Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обещания западных стран не были выполнены, и большая часть украинского зерна была вывезена в их государства.

# Международная политика # Адальберт Янс

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