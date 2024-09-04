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Крупнейший автоконцерн может закрыться в Германии

04 сентября 2024 06:23
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Немецкий автоконцерн рассматривает возможность беспрецедентного закрытия заводов в Германии. Компания может попытаться расторгнуть 30-летний договор с работниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший автоконцерн может закрыться в Германии-2

Документ дает им гарантии занятости. Это будут первые закрытия и фундаментальные сокращения в германии за 87-летнюю историю предприятия. Как отмечают аналитики, конкурентоспособность ФРГ как места ведения бизнеса стремительно снижается. Бизнесу приходится бороться с более высокими затратами на энергетику, логистику и рабочую силу.

# Кризис в ЕС

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