Крупнейший автоконцерн может закрыться в Германии

Немецкий автоконцерн рассматривает возможность беспрецедентного закрытия заводов в Германии. Компания может попытаться расторгнуть 30-летний договор с работниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ дает им гарантии занятости. Это будут первые закрытия и фундаментальные сокращения в германии за 87-летнюю историю предприятия. Как отмечают аналитики, конкурентоспособность ФРГ как места ведения бизнеса стремительно снижается. Бизнесу приходится бороться с более высокими затратами на энергетику, логистику и рабочую силу.