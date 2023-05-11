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Крупнейшее в Европе здание, напечатанное на 3D-принтере, появилось в Германии

11 мая 2023 10:02
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Новости Германии. Крупнейшее в Европе здание, напечатанное на 3D-принтере, появилось в немецком городе Гейдельберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удивительно, что стройку таких масштабов контролировали всего несколько человек. Все остальное делали машины.  

Крупнейшее в Европе здание, напечатанное на 3D-принтере, появилось в Германии-1

Гигантский принтер заменил десятки людей. Несмотря на это, владелец управляющей компании в массовое применение таких устройств на стройке сегодня не верит. Пока люди к этому не готовы, говорит Краус. Безусловно, у 3D-печати есть будущее, но ручной труд вызывает больше доверия. Хотя печатанием домов занимаются тоже не первый год. Более того, технологию усовершенствовали и теперь стройка занимает меньше времени. Например, высота этого здания – 55 метров, а на его возведение понадобилось всего 140 часов.  

# Архитектура # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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