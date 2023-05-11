Прямой эфир

«Это своего рода терапия». Соревнования среди певчих птиц провели в Гайане

11 мая 2023 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гайаны. Состязания певчих птиц – любимое развлечение в Гайане. Раз в неделю преданные поклонники пернатых устраивают состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клетки с двумя птицами ставят недалеко друг от друга, и судья начинает подсчет. Побеждает тот, кто пропоет больше соперника. Человеку со стороны непонятно, как можно различить голоса пернатых. Но у местных судей отличный слух и большой опыт.  

«Это своего рода терапия». Соревнования среди певчих птиц провели в Гайане-1

Терри Эванс, судья:  
Птицы для меня – это не просто соревнование, это своего рода терапия. Я с нетерпением жду возможности общения с ними.   

«Это своего рода терапия». Соревнования среди певчих птиц провели в Гайане-4

Гайанцы гордятся своими птицами и повсюду берут их с собой, даже на прогулку. Да и торговля пернатыми приносит неплохой доход. В среднем одна птица стоит 75 долларов. А победителя нескольких соревнований можно продать и дороже.  

# Птицы # Марина Кишкурно # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Канатоходцы устроили экстремальное шоу для жителей Копенгагена. Посмотрите, как они ходят над гаванью
11 мая 2023 10:00

Канатоходцы устроили экстремальное шоу для жителей Копенгагена. Посмотрите, как они ходят над гаванью

Шесть львят стали жителями зоопарка в Пакистане. Показываем очаровательных малышей
11 мая 2023 09:58

Шесть львят стали жителями зоопарка в Пакистане. Показываем очаровательных малышей

Французы стали экономить на продуктах, отдыхе и медпомощи – соцопрос
11 мая 2023 09:55

Французы стали экономить на продуктах, отдыхе и медпомощи – соцопрос