«Это своего рода терапия». Соревнования среди певчих птиц провели в Гайане

Новости Гайаны. Состязания певчих птиц – любимое развлечение в Гайане. Раз в неделю преданные поклонники пернатых устраивают состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клетки с двумя птицами ставят недалеко друг от друга, и судья начинает подсчет. Побеждает тот, кто пропоет больше соперника. Человеку со стороны непонятно, как можно различить голоса пернатых. Но у местных судей отличный слух и большой опыт.

Терри Эванс, судья:

Птицы для меня – это не просто соревнование, это своего рода терапия. Я с нетерпением жду возможности общения с ними.