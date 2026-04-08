Крах СССР начался с вырождения партийной элиты – Янтурина

Григорий Азарёнок, СТВ:

Первый, кто родился после революции – Михаил Сергеевич Горбачев. Он прошел всю советскую школу, комсомол, партийную школу, партию. Тот новый человек, которого должна была воспитать эпоха. Пришел и все разрушил к «едрени-фени». Второй – кандидат в члены Политбюро. Никаких иностранных десантов не высаживалось, внедрения шпионов не было. Это сложно представить на уровне Политбюро. Что-то было не так внутри проекта?

Виктория Янтурина, главный редактор издания «Трибун»:

Не внутри, а как раз в тенденции разложения партии и вырождения ее в партийную номенклатуру. В узкую прослойку партийных руководителей, которые посчитали, что они уже достаточно влиятельны для того, чтобы осуществлять политику в своих интересах и разворачивать государство.

Хрущева я бы в этот перечень не включала, но точно после него есть понимание того, что социалистическая модель Советского Союза, которая планировалась к построению и строилась активно, больше не нужна. История пропагандистская про то, что с Западом нужно не воевать, а дружить. Только путем какого-то сотрудничества мы сможем даже в какой-то степени его преодолеть, перепрыгнуть.

Это все как раз история позднего Советского Союза последних десятилетий. Про мирное сосуществование – это все про то, что мы начинаем сближаться с теми, кто является нашими идеологическими врагами. Как только мы начинаем с ними сближаться, возникает соблазн стать такими же, как они.

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