Входит ли гуманизм в «джентльменский набор» коммуниста? Рассказала Виктория Янтурина

Григорий Азарёнок, СТВ:

Гуманизм входит в такой моральный «джентльменский набор» коммуниста?

Виктория Янтурина, главный редактор издания «Трибун»:

Нет абстрактного гуманизма, как и нет абстрактной свободы.

Григорий Азарёнок:

То есть человеколюбие?

Виктория Янтурина:

К представителям своего класса, к трудящимся и их сторонникам – да. Если мы говорим о противоборствующем классе – гуманизма быть не может. Это люди, которые пили соки из обычного человека в течение длительного времени, скорее всего. Поэтому тут гуманизм сквозь пальцы.

Григорий Азарёнок:

Классический вопрос к нацистам: вы выбрали себе папу и маму? На него он никогда не ответит. В таком случае можно спросить: а вы выбрали себе папу и маму рабочих? Когда вы рождались, вы думали, что у буржуинов я рождаться не буду, а выберу себе папу и маму рабочих?

Виктория Янтурина:

Тут отсылка к тому, каким страшным образом репрессировали детей буржуазии.

Григорий Азарёнок:

Нет. Я понимаю, там с государем Николаем все понятно. Даже там это большая политическая история. Ребенка зачем штыками?

Виктория Янтурина:

Царские дети не успели совершить преступлений. Если говорить о царской семье, естественно, они должны были быть осуждены судом, скорее всего, приговорены к высшей мере. Дети, которые не совершали преступлений и не могут нести ответственность за преступления своих родителей. Они не должны были понести такого наказания.

Но справедливости ради тут следует сказать, что советская власть центральная не знала о том, что происходит расстрел царской семьи. Это замечательные уральские советы, которые в условиях наступления белых, ненависти к царской семье, приняли решение, не уведомляя центр, расстрелять царскую семью.

Наука историческая доказала, что Ленин не был в курсе. Даже когда семья царская была расстреляна, Ленину писали из Уралсовета, где говорили, что царская семья жива. Он находился в непонимании того, что происходит. Я осуждаю расстрел царских детей. Так не должно было случиться.

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