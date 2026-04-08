Ситуация на Ближнем Востоке эхом раздается за тысячи километров от места событий. Европейские семьи стоят на пороге энергетической катастрофы. Вскоре в год им придется платить за электричество дополнительно почти 2 тысячи евро. Таков неутешительный прогноз Европейской федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала войны на Ближнем Востоке цены на нефть и газ подскочили наполовину. Счета за свет уже «съедают» 12 % годового бюджета среднестатистической семьи. Это исследование обнажает провал Брюсселя. Европа по-прежнему «сидит на игле» нестабильного ископаемого топлива. Расплачиваются простые труженики и их дети.

Еще до ближневосточного кризиса высокие цены на энергоносители душили европейскую промышленность и загоняли миллионы людей за черту бедности. Вопреки ожиданиям, к началу апреля запасы газа в Евросоюзе опустились до рекордно низких для этого времени года 28 %.

В Нидерландах, ключевом узле европейской газовой сети, уровень запасов и вовсе упал ниже 6 %, что эксперты назвали «тревожным сигналом». Аналитики предупреждают, что такой низкий старт летнего сезона закачки ставит под угрозу выполнение обязательных целевых показателей по заполнению хранилищ к следующей зиме.