Янтурина: общество потребления, предлагаемое Западом, – пустышка

Виктория Янтурина, главный редактор издания «Трибун»:

Учитывая, что меня конкретно в данный исторический момент интересует судьба моей страны. Я бы сказала бывших советских республик, потому что это братские народы, все равно при всех исходных. Для меня это советская система, и это прогресс вот этой части земного шара. Меня больше всего они беспокоят сейчас.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Ноам Хомский или Бернар-Анри Леви скажет: «Прогресс – это мы, мы обеспечиваем каждый год новый телефон и все меньше различия между классами». Где-то там сидят какие-то олигархи, но посмотрите на общество, оно же развивается. Кушают и путешествуют все больше, техники новые, по две машинки у всех и так далее. А в чем разница тогда с Евросоюзом?

Виктория Янтурина:

Нам Евросоюз предлагает прекрасное общество потребления и эпоху постмодерна, где человека убедили, что ему принципиально важен айфон, но не важна социальная справедливость. Человек должен отказаться по факту от той части дохода, которая должна принадлежать ему во имя какого-то дяди, который убедит его в рекламе, что ему нужен айфон. Эта обманка, пустышка-морковка, которую перед европейцами крутят.

Но мы все равно приходим к тому, что общество идет по пути к социальной справедливости. Меня беспокоит, что сегодня россияне, вкалывая определенное количество часов, отдают часть дохода, который они производят в рамках прибавочного продукта, отдают тому, кто набивает карман. Потом мы видим до разных Чубайсов которые там бегут за границу людей, которые присваивают так или иначе какие-то доли государственного бюджета (сейчас к нашему прекрасному Министерству обороны отношусь), а потом сидят на скамье подсудимых. Меня вот эта система социальной неустроенности, несправедливости, тотальной коррупции – не устраивает.

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