Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент Зурабишвили

Конституционный суд Грузии дал добро на запуск процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили на фоне нарушения закона из-за поездок в другие страны вопреки запрету со стороны правительства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя КС Мераба Турава.

По словам Турава, глава Грузии в конце августа и дважды в сентябре 2023 года, во время рабочих визитов в другие страны осуществила представительское полномочие в области внешней политики без согласия на то правительства, что стало нарушением конституции.

Факт нарушения признали 6 судей из 9. Решение суда теперь должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. Сообщается, что у парламентского большинства 84 голоса из 150. В случае, если вердикт пройдет через орган законодательной власти, Саломе Зурабишвили будет отстранена от должности.