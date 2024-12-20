Конгресс США отклонил законопроект о дальнейшем финансировании правительства

Федеральное правительство США на грани приостановки работы. Дело в том, что конгресс не поддержал законопроект о его дальнейшем финансировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, предложенный республиканцами, который позволил бы временно продлить работу правительства, получил 235 голосов против, поддержали его лишь 174 чиновника. Стоит отметить, что помимо прочего, законопроект предусматривал приостановку до 30 января 2027 года действие потолка госдолга США. В ноябре он впервые превысил 36 триллионов долларов. Времени, чтобы договориться, у демократов и республиканцев катастрофически мало. Если до полуночи пятницы они не смогут сформировать документ, который устроит большинство, работа федерального правительства будет приостановлена.