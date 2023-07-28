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КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник

28 июля 2023 11:40
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Новости КНДР. В КНДР прошел военный парад. Присоединился к нему также глава российского оборонного ведомства. Он наблюдал за достижениями военной индустрии Северной Кореи рядом с лидером этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник-1

В рамках встречи Ким Чен Ын и Сергей Шойгу также обсудили развитие стратегического и тактического взаимодействия в сфере обороны. В КНДР отмечают 70-летие победы в Отечественной освободительной войне.

КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник-4

В ходе парада страна впервые представила ядерный подводный беспилотник «Хиэль-1». Его испытания уже провели, он находился под водой более 40 часов.

# Вооруженные силы # Ким Чен Ын # Сергей Шойгу # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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