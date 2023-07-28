КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник

Новости КНДР. В КНДР прошел военный парад. Присоединился к нему также глава российского оборонного ведомства. Он наблюдал за достижениями военной индустрии Северной Кореи рядом с лидером этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках встречи Ким Чен Ын и Сергей Шойгу также обсудили развитие стратегического и тактического взаимодействия в сфере обороны. В КНДР отмечают 70-летие победы в Отечественной освободительной войне.