КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник

Новости КНДР. В КНДР прошел военный парад. Присоединился к нему также глава российского оборонного ведомства. Он наблюдал за достижениями военной индустрии Северной Кореи рядом с лидером этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости КНДР. В КНДР прошел военный парад. Присоединился к нему также глава российского оборонного ведомства. Он наблюдал за достижениями военной индустрии Северной Кореи рядом с лидером этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках встречи Ким Чен Ын и Сергей Шойгу также обсудили развитие стратегического и тактического взаимодействия в сфере обороны. В КНДР отмечают 70-летие победы в Отечественной освободительной войне.
В ходе парада страна впервые представила ядерный подводный беспилотник «Хиэль-1». Его испытания уже провели, он находился под водой более 40 часов.