Прямой эфир

​Ким Чен Ын намерен встретиться с Путиным в России в сентябре

05 сентября 2023 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава КНДР Ким Чен Ын готовится посетить Российскую Федерацию в текущем месяце, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом информирует The New York Times, передает ТАСС. 

По информации издания, встреча лидеров может состояться во Владивостоке в середине сентября. Ким Чен Ын  может посетить российскую столицу и космодром Восточный. Москва о таких планах пока не сообщает. 

Главы стран встречались в апреле 2019 года во Владивостоке. Ранее в Белом доме заявили, что Америка намерена ввести санкции и применить другие меры против РФ и КНДР из-за того, что Москва и Пхеньян якобы усиливают военно-техническое сотрудничество. 

# Международная политика # Ким Чен Ын # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
США ослабили санкции в отношении Китая
05 сентября 2023 06:22

США ослабили санкции в отношении Китая

У Евросоюза заканчиваются деньги
05 сентября 2023 06:21

У Евросоюза заканчиваются деньги

Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на уступки по зерновой сделке
05 сентября 2023 06:06

Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на уступки по зерновой сделке