​Ким Чен Ын намерен встретиться с Путиным в России в сентябре

Глава КНДР Ким Чен Ын готовится посетить Российскую Федерацию в текущем месяце, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом информирует The New York Times, передает ТАСС.

По информации издания, встреча лидеров может состояться во Владивостоке в середине сентября. Ким Чен Ын может посетить российскую столицу и космодром Восточный. Москва о таких планах пока не сообщает.

Главы стран встречались в апреле 2019 года во Владивостоке. Ранее в Белом доме заявили, что Америка намерена ввести санкции и применить другие меры против РФ и КНДР из-за того, что Москва и Пхеньян якобы усиливают военно-техническое сотрудничество.