США ослабили санкции в отношении Китая

В ответ на введение Штатами ограничений на ввоз чипов и полупроводников в Китай в 2022 году в Поднебесной массово развивают их изготовление и уже представили новую микросхему, позволяющую менять параметры для технологии 5G. Полупроводники – главная составляющая большинства современных устройств, а объемы их продаж в мире только в прошлом году достигли почти 580 миллиардов долларов. КНР хоть и не входит в число ведущих производителей чипов, но является их крупнейшим потребителем.