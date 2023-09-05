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США ослабили санкции в отношении Китая

05 сентября 2023 06:22
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США ослабили санкции в отношении Китая. Штаты не будут полностью прекращать поставки полупроводников в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ослабили санкции в отношении Китая-1

В ответ на введение Штатами ограничений на ввоз чипов и полупроводников в Китай в 2022 году в Поднебесной массово развивают их изготовление и уже представили новую микросхему, позволяющую менять параметры для технологии 5G. Полупроводники – главная составляющая большинства современных устройств, а объемы их продаж в мире только в прошлом году достигли почти 580 миллиардов долларов. КНР хоть и не входит в число ведущих производителей чипов, но является их крупнейшим потребителем.

# Международная политика # Фотофакт

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