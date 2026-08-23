Дания ужесточает правила въезда для украинцев

Дания объявила об изменении правил предоставления временной защиты украинцам, пишет РИА Новости.

Власти страны откажутся от упрощенного порядка выдачи временного вида на жительство для граждан Украины, которые выезжают из регионов, где конфликт не оказывает большого влияния. Речь идет о 14 регионах страны – западная часть Украины, в том числе Киевская область, Львов, Ивано-Франковск.

Как указал министр по делам иммиграции и интеграции Дании Мортен Бедсков, в муниципалитетах страны проживают порядка 47,6 тыс. украинцев. Ряд муниципалитетов, по его словам, получили значительную нагрузку.

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