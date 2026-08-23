Владимир Зеленский считает, что выборы в Украине приведут к расколу страны, пишет РИА Новости.

Ранее экс-глава оборонного ведомства Украины Михаил Федоров высказался касательно кризиса управления в Украине, указав на необходимость проведения выборов президента. Он подчеркнул в своем заявлении, что для людей невозможно постоянно жить в государстве, где нет понимания причин принятия тех или иных решений, блокировки и движения реформ.

На этом фоне Зеленский сообщил, что выборы в данный момент – «цунами для государства», которое станет причиной раскола Украины. По мнению Зеленского, Федорова побуждают к неверным действиям.

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