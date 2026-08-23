Испанская оппозиция требует изолировать Сеуту из-за угрозы общественному здоровью

Причиной масштабного кризиса стали последствия июльского прорыва границы. В регион проникли десятки тысяч нелегалов, и сегодня около 10 тысяч из них продолжают жить прямо на улицах и пляжах в антисанитарных условиях. Только за две недели врачи зарегистрировали почти шесть тысяч обращений за медицинской помощью. Из‑за страха депортации мигранты отказываются покидать побережье, что сорвало планы местных властей по дезинфекции и санитарной обработке территории.

Альберто Нуньес Фейхоо, лидер испанской оппозиции:

Я предлагаю правительству тщательно изучить вопрос о введении карантина в интересах общественного здоровья. Ведь 400-500 случаев гастроэнтерита – это колоссальная угроза для населения. Плюс туберкулез и чесотка. Последняя, по опубликованным данным, поражает военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Учтите: по улицам, пляжам и холмам Сеуты бродят 10 тысяч человек – без крова, без помощи, в антисанитарных условиях. Риск инфекций очевиден. И в такой ситуации мы обязаны действовать строго по санитарно‑эпидемиологическим нормам.

В испанском Минздраве подчеркивают, что виноваты не сами мигранты, а отсутствие условий для их содержания. При этом Мадрид и Рабат продолжают спорить о причинах кризиса. В Марокко заявили, что не могут остановить миграцию, пока сама Испания принимает мигрантов. Также там отметили, что европейское государство не имеет права отправлять обратно неопознанные тела погибших нелегалов.