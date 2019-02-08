КамАЗ с 20 пассажирами рухнул в обрыв в Кемеровской области

Новости России. Авария с КамАЗом в Кемеровской области России привела к гибели 6 рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подъезжая к угольной шахте, водитель не справился с управлением, и грузовик рухнул в обрыв с 10-метровой высоты.