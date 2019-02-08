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КамАЗ с 20 пассажирами рухнул в обрыв в Кемеровской области

08 февраля 2019 12:12
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Новости России. Авария с КамАЗом в Кемеровской области России привела к гибели 6 рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Подъезжая к угольной шахте, водитель не справился с управлением, и грузовик рухнул в обрыв с 10-метровой высоты.

КамАЗ с 20 пассажирами рухнул в обрыв в Кемеровской области-1

В момент ЧП в автомобиле находилось более 20 человек. Медики госпитализировали 16 пострадавших. По факту ЧП ведется расследование.

# Авария в России # Фотофакт

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