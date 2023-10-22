HS: японские рыбаки разочарованы потерей доступа к Курилам из-за санкций против России

Рыболовы из японского города Немуро выразили свое разочарование тем, что из-за антироссийских санкций, в связи с которыми Россия не согласовала этот момент с Японией, они не могут осуществлять промысел вблизи Курильских островов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Hokkaido simbun.

По плану, промысел осьминогов должен был начаться 16 октября, но сейчас рыбаки будут вынуждены добывать рыбу вдоль берега Немуро и в близлежащих районах. Они потребовали полной компенсации, если не будут иметь возможности вести лов из-за ухудшения российско-японских отношений.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не может договориться о консультациях по поводу японского промысла в российских водах из-за антироссийских мер, введенных японской стороной. Она также отметила, что отношения между РФ и Японией стали стремительно портиться после начала специальной военной операции в Украине.