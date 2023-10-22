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Адмирал НАТО Бауэр увидел угрозу в Арктике из-за дружбы РФ и КНР

22 октября 2023 11:55
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Развивающиеся российско-китайские взаимоотношения увеличивают вероятность конфликта с НАТО в Арктике, полагает Роб Бауэр, глава военного комитета Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, НАТО должно быть готово к конфликту в арктических районах, принимая во внимание активность России в этом регионе. РФ, по его мнению, вкладывает средства в арктические военно-воздушные базы и другую инфраструктуру.

В то же время замминистра иностранных дел России Александр Грушко отвергает обвинения в милитаризации Арктики, но признает вероятность милитаризации региона со стороны НАТО. Посол МИД РФ по особым поручениям Николай Корчунов подчеркивает, что Россия будет способствовать укреплению доверия в Заполярье, но будет реагировать на наращивание военного потенциала НАТО в Арктике.

# Международная политика

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