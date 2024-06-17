Израиль объявил о введении тактических пауз в секторе Газа для передачи гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ будет соблюдать их ежедневно на юге анклава до дальнейшего уведомления. Перерыв должен действовать с 8 до 19 часов, он позволит доставить больший объем помощи. Это решение принято после дополнительных обсуждений с ООН и другими международными организациями.