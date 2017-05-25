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Из-за ливней и затоплений в Ставропольском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации

25 мая 2017 09:53
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Новости России. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ставропольском крае. Необходимость принятия экстренных мер возникла из-за сильных ливней, которые привели к затоплениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ливней и затоплений в Ставропольском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации-1

Из Минеральных вод за последние сутки эвакуировали более 700 человек. По сообщениям метеоцентра, в ближайшие дни погода не улучшится. Пока вода не пойдет на убыль, все службы будут работать в круглосуточном режиме.

# Наводнение в России

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