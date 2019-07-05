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Итальянского мафиози задержали в Боливии

05 июля 2019 12:28
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Новости Боливии.В Боливии задержали самого разыскиваемого в мире наркоторговца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итальянского мафиози Паоло Люмия взяли под стражу в городе Кочабамба, где он проживал после переезда из Бразилии.

Итальянского мафиози задержали в Боливии-1

Долгое время злоумышленнику удавалось скрываться от правоохранителей с помощью поддельных документов. Теперь его готовят к экстрадиции на родину. Там ему грозит 16 лет тюрьмы.

# Наркотики # Паоло Люмия # Фотофакт

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