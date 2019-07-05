Итальянского мафиози задержали в Боливии

Новости Боливии.В Боливии задержали самого разыскиваемого в мире наркоторговца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итальянского мафиози Паоло Люмия взяли под стражу в городе Кочабамба, где он проживал после переезда из Бразилии.