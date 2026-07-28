Исторический минимум за 5 лет – запасы газа в Европе упали до критических 55%
Стакан наполовину полон или наполовину пуст? В ситуации с заполнением европейских газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона единственно правильной будет позиция пессимиста. Хотя власти Евросоюза, конечно, пытаются бравировать и убеждать электорат в обратном. Однако, цифра, которую сегодня приводит агентство Reuters, как холодный и отрезвляющий душ для тех, кто принимает решения в ЕС – все очень плохо.
55 % от нормы в газовых закромах Европы – такого не было за последние 5 лет ни разу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При чем это «средняя температура по евробольнице», а в отдельных «палатах» ситуация и вовсе близка к катастрофе.
Так, в Бельгии подземные хранилища топливом заполнены лишь на треть, в Нидерландах и Германии – на 35 и 46 % соответственно. Такие показатели – исторический минимум. И вот все это, если хотите, серьезный политический тест для Брюсселя и всех, так сказать, «нижестоящих».
Тест, который, очевидно, будет провален. Ведь Европа на пороге «серьезного энергетического кризиса», – пишет Bloomberg и добавляет, что «час расплаты может наступить уже в ближайшие месяцы», когда зимний спрос на топливо достигнет пика, а запасы окажутся недостаточными для покрытия потребностей экономики и населения.
Но «отморозить себе уши назло России» – это было осознанное и взрослое решение Брюсселя. Напомним, в самый разгар минувшей зимы Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок российского газа с 1 января 2027-го. Только вот брюссельские «горе-стратеги», которые, вероятно, тогда рассчитывали на альтернативу, просчитались.
Мировая ситуация уже через пару месяцев «подложила им свинью». Весенне-летняя ситуация на Ближнем Востоке с блокировкой Ормузского пролива и всеми энергетическими следствиями оказалась для Европы «вмиг лопнувшей подушкой безопасности». А потому, единственное на что сегодня стоит надеется еврочиновникам – так это на мягкую зиму. Ведь трескучие морозы, как пишет Reuters, продемонстрируют «во всей красе» уязвимость европейской энергетической системы. И вот тогда политикам уже будет не до бравады.
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