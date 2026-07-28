Стакан наполовину полон или наполовину пуст? В ситуации с заполнением европейских газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона единственно правильной будет позиция пессимиста. Хотя власти Евросоюза, конечно, пытаются бравировать и убеждать электорат в обратном. Однако, цифра, которую сегодня приводит агентство Reuters, как холодный и отрезвляющий душ для тех, кто принимает решения в ЕС – все очень плохо. 55 % от нормы в газовых закромах Европы – такого не было за последние 5 лет ни разу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При чем это «средняя температура по евробольнице», а в отдельных «палатах» ситуация и вовсе близка к катастрофе.

Так, в Бельгии подземные хранилища топливом заполнены лишь на треть, в Нидерландах и Германии – на 35 и 46 % соответственно. Такие показатели – исторический минимум. И вот все это, если хотите, серьезный политический тест для Брюсселя и всех, так сказать, «нижестоящих». Тест, который, очевидно, будет провален. Ведь Европа на пороге «серьезного энергетического кризиса», – пишет Bloomberg и добавляет, что «час расплаты может наступить уже в ближайшие месяцы», когда зимний спрос на топливо достигнет пика, а запасы окажутся недостаточными для покрытия потребностей экономики и населения.