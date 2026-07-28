Мадрид утратил возможности по тушению лесных пожаров без привлечения российских вертолетов «Камова», пишет ТАСС со ссылкой на газету 20 Minutos.

В публикации говорится, что применяемые в данный момент вертолеты берут на борт на 25-30% меньше воды, чем те, что использовали ранее. В королевство доставлен вертолет Black Hawk, который способен осуществлять сброс до 4,3 тысячи литров воды. Однако при использовании указанной машины возрастают и затраты. Издание отмечает, что к снижению способности государства тушить пожары привел ряд факторов: недостаточное финансирование для аренды лучших машин, нехватка планирования, украинский конфликт и санкции против России, препятствующих использованию вертолетов «Камова».

Российские машины способны сбрасывать от 4 – 5 тысяч литров воды в ходе борьбы с огнем. Их считали лучшими в своем классе, напомнил автор. Но с 2025 года вертолеты РФ практически не применяют для тушения пожаров на территории ЕС.

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