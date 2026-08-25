Илон Маск заявил об угрозе исчезновения человечества

Американский бизнесмен Илон Маск высказался на фоне нововведений для поддержки рождаемости, принятых в Сингапуре, пишет ТАСС.
В публикации газеты Financial Times сообщалось, что властями Сингапура объявлено о выплатах семьям свыше 55 000 долларов на каждого ребенка. Меры приняты ввиду сильного падения коэффициента рождаемости в стране.
Автор отмечает, чтобы поддерживать стабильную численность населения требуется показатель 2,1. Общество Сингапура в текущем году может получить статус «суперстареющего», если доля людей в возрасте 65 лет и старше достигнет показателя более 21%.
«Человечество исчезает», – прокомментировал Маск в соцсети X новость.
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