Хантер Байден признал свою вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Сын действующего президента США признал себя виновным по всем пунктам в деле об уклонении от уплаты налогов. Хантер Байден скрыл почти 1,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он избежит публичного судебного процесса. По словам обвиняемого, для него это было главной задачей. Он не хотел присутствия своих родных на слушании, поскольку там могли быть обнародованы неприятные подробности из жизни в прошлом. Впрочем, признание вины конкретно в данном случае сулит еще большие проблемы. Сын Джо потенциально согласился на большой тюремный срок. Ему грозит 15 лет заключения и штраф в размере миллиона долларов. Судья назначил оглашение приговора по делу на 16 декабря.