Британская армия остро нуждается в солдатах

Новости Великобритании. В Британии заявили о катастрофическом стоянии армии. Как сообщили в Министерстве обороны, Вооруженные силы Королевства остро нуждаются в солдатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там служат примерно 76 тысяч человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. Этого, мягко говоря, недостаточно для реагирования на любые угрозы. Если не предпринять срочных мер, то мало того что Британия утратит статус ведущей военной державы в НАТО, она просто не сможет обеспечить обороноспособность страны.