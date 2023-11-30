Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Ожидается, что он посетит Западный берег для встречи с палестинскими властями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель визита – обсуждение вопроса о заложниках. В секторе Газа на один день продлено гуманитарное перемирие. В рамках соглашения Израиль должен освобождать трех палестинцев за каждого человека, удерживаемого в палестинском регионе.

Также на фоне продления перемирия в сектор Газа продолжают прибывать грузовики с гуманитарной помощью. В них все необходимое. Еда, вода и медикаменты. Как заявили в ООН накануне, это поможет спасти сотни тысяч жизней и предотвратить риск распространения опасных болезней.