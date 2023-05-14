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Эрдоган: я надеюсь, что итоги выборов окажутся полезными для Турции

14 мая 2023 10:10
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что итоги воскресных выборов в стране окажутся полезными для турецкого народа и государства, пишет РИА Новости. Он принял участие в голосовании на одном из избирательных участков в азиатской части Стамбула, приехав в сопровождении своей супруги около 11:40. 

Президент особо отметил значимость того, чтобы все голосующие смогли успеть проголосовать до 17:00 без каких-либо опасений, демонстрируя тем самым возможности демократии. Он высказал пожелания, чтобы итоги голосования были полезными для дальнейшего прогресса демократии, повышения уровня жизни народа и процветания страны.

14 мая проходят президентские и парламентские выборы в Турции. Главным соперником Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса». Ранее, в период с 10 по 11 мая, компания ORC провела опрос, который показал, что Кылычдароглу может победить в первом туре президентских выборов, набрав 51,7 процента голосов.

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган

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