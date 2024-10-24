Прямой эфир

За последние 19 дней в Газе погибли больше 700 палестинцев

24 октября 2024 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Ближнем Востоке не утихает военное противостояние. Горячих точек несколько, одна из них по-прежнему сектор Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 19 дней в Газе погибли больше 700 палестинцев-2

ЦАХАЛ не прекращает атаки региона. За минувшие сутки убиты несколько десятков боевиков ХАМАС. Наземная операция израильской армии продолжается. В результате за последние 19 дней в анклаве погибли свыше 7 сотен палестинцев. Число жертв с начала конфликта превысило 40 тысяч человек. Большинство из них гражданское население. Порядка 100 тысяч жителей получили ранения.

Многие до сих пор числятся пропавшим без вести и, вероятно, находятся под завалами зданий, разрушенных в ходе бомбардировок. Почти все население Газы было вынуждено покинуть свои дома, отмечают в ООН. Конфликт Израиля и ХАМАС продолжается уже год.

# Палестина-Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп с небольшим преимуществом опережает Харрис в рейтинге доверия
24 октября 2024 10:39

Трамп с небольшим преимуществом опережает Харрис в рейтинге доверия

В Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу Винницу – Хмельницкий
24 октября 2024 10:39

В Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу Винницу – Хмельницкий

Финляндия закрыла два временных КПП на границе с РФ
24 октября 2024 10:36

Финляндия закрыла два временных КПП на границе с РФ