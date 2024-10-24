За последние 19 дней в Газе погибли больше 700 палестинцев

На Ближнем Востоке не утихает военное противостояние. Горячих точек несколько, одна из них по-прежнему сектор Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ не прекращает атаки региона. За минувшие сутки убиты несколько десятков боевиков ХАМАС. Наземная операция израильской армии продолжается. В результате за последние 19 дней в анклаве погибли свыше 7 сотен палестинцев. Число жертв с начала конфликта превысило 40 тысяч человек. Большинство из них гражданское население. Порядка 100 тысяч жителей получили ранения.

Многие до сих пор числятся пропавшим без вести и, вероятно, находятся под завалами зданий, разрушенных в ходе бомбардировок. Почти все население Газы было вынуждено покинуть свои дома, отмечают в ООН. Конфликт Израиля и ХАМАС продолжается уже год.