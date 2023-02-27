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​ Глава МИД Венгрии назвал нападение на «Северные потоки» терактом

27 февраля 2023 07:09
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Чрезвычайное и столь масштабное происшествие на газопроводах «Северный поток» должно быть подробно расследовано, это теракт, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости. 

Он отметил, что кто бы ни совершил столь серьезное нападение, причастные должны быть выявлены, Венгрия выступает за тщательное разбирательство в этом деле. Глава венгерского МИД дополнил, что площадкой для установление деталей ЧП могла бы стать Организация Объединенных Наций, но сейчас ООН находится в стороне от произошедшего. 

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# Международная политика # Петер Сийярто

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