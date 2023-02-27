В Канаде и Германии прошли акции против поставок оружия Киеву

«Нет НАТО, нет войне» – самая яркая надпись на плакатах канадских демонстрантов. Накануне протестующие в Ванкувере осудили Альянс за разжигание украинского кризиса и призвали к мирным переговорам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты выступили против военных поставок Киеву и обвинили США и западные страны в эскалации конфликта. Они уверены, что постоянная накачка Украины оружием все дальше отодвигает мирные переговоры. К тому же военные и финансовые запасы страны не безграничны. Против военных поставок Киеву выступили и жители Германии. Только в Берлине участие в акции приняли 10 тысяч человек.