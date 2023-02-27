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В Канаде и Германии прошли акции против поставок оружия Киеву

27 февраля 2023 06:14
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«Нет НАТО, нет войне» – самая яркая надпись на плакатах канадских демонстрантов. Накануне протестующие в Ванкувере осудили Альянс за разжигание украинского кризиса и призвали к мирным переговорам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде и Германии прошли акции против поставок оружия Киеву-1

Активисты выступили против военных поставок Киеву и обвинили США и западные страны в эскалации конфликта. Они уверены, что постоянная накачка Украины оружием все дальше отодвигает мирные переговоры. К тому же военные и финансовые запасы страны не безграничны. Против военных поставок Киеву выступили и жители Германии. Только в Берлине участие в акции приняли 10 тысяч человек.

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# Акции протеста # Фотофакт

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