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Магазины Британии вводят ограничения на покупку фруктов и овощей

27 февраля 2023 06:12
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Новости Великобритании. Жители Британии столкнулись с нехваткой продуктов. В частности речь о дефиците фруктов и овощей. Магазины вводят ограничения на их покупку, а СМИ называют происходящее томатным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магазины Британии вводят ограничения на покупку фруктов и овощей-1

В местных супермаркетах заканчиваются помидоры, огурцы и перец чили. Как утверждают власти, причина происходящего – прекращение работы многих аграриев. Фермеры просто отключили теплицы из-за высоких цен на электричество. Однако, по словам местных жителей, дефицит овощей пугает не так сильно, как высокая инфляция. В Британии она по-прежнему держится на уровне 40-летнего максимума.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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