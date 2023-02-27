Магазины Британии вводят ограничения на покупку фруктов и овощей

Новости Великобритании. Жители Британии столкнулись с нехваткой продуктов. В частности речь о дефиците фруктов и овощей. Магазины вводят ограничения на их покупку, а СМИ называют происходящее томатным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В местных супермаркетах заканчиваются помидоры, огурцы и перец чили. Как утверждают власти, причина происходящего – прекращение работы многих аграриев. Фермеры просто отключили теплицы из-за высоких цен на электричество. Однако, по словам местных жителей, дефицит овощей пугает не так сильно, как высокая инфляция. В Британии она по-прежнему держится на уровне 40-летнего максимума.