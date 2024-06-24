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Глава Дагестана: мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак, знаем цель

24 июня 2024 16:42
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил самые искренние соболезнования Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства выразил убеждение, что все виновные в совершении этого тяжкого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Белорусов нет среди погибших, сообщили в МИД нашей страны. Посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранителями и в случае необходимости готово оказать помощь. По уточненным данным, число погибших увеличилось до 20 человек, большинство из них – сотрудники правоохранительных органов. В списке жертв также есть гражданские лица. Выросло и число пострадавших – до 46, сообщили в Минздраве региона.

Напомним, накануне вечером группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте, в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале.

Глава Дагестана: мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак, знаем цель-1

Сергей Меликов, глава Дагестана (Россия):
Мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Сегодня мы с вами ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире.

Подробности читайте здесь.

# Теракт # Сергей Меликов # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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