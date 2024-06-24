Павлив: Ермак – первое лицо в Украине, а совсем не Зеленский

Михаил Павлив, политтехнолог, политический аналитик:

Ермак в Бюргенштоке провел больше двойных переговоров и больше коммуникационных встреч, раза в два-три, чем Зеленский. Недавняя публикация в газете Times о том, что именно он кукловод, управляющий Украиной, серый кардинал, – тому подтверждение уже того, что давно является секретом Полишинеля. Ермак – первое лицо в Украине, а совсем не Зеленский. И все это прекрасно понимают. Зеленский – абсолютно кукла из папье-маше, и не более того.

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