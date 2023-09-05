Глава антикоррупционного центра Украины: ВСУ несут потери из-за коррупции

Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает взятки причиной смертей военнослужащих ВСУ на передовой, передает ТАСС.

По правительственным данным, в 2023 году были отмечены факты переноса сроков поступления оружия, когда аванс зачислялся на счета поставщиков, а вооружение до Украины так и не доезжало. Действия украинских чиновников экспертами расцениваются как показательные акции, а за ними стоит не что иное, как передел сфер влияния и финансовых потоков. В подготовленном Еврокомиссией предварительном отчете уровень борьбы с коррупцией был оценен в три балла по 5-балльной шкале. Также об искоренении в стране коррупции настойчиво просит Запад.

В Министерстве обороны Украины было множество скандалов, связанных со взятками. В связи с этим украинский президент Зеленский анонсировал замену главы Минобороны Алексея Резникова на Рустема Умерова. По мнению некоторых экспертов, это даст возможность Зеленскому потушить скандал вокруг украинского оборонного ведомства.